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Защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол пропустит до трёх недель из-за травмы голеностопа

Защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол пропустит до трёх недель из-за травмы голеностопа
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что защитник его команды Йошко Гвардиол травмировал связки голеностопа и выбыл из строя на две-три недели.

«Йошко Гвардиола выбыл на два-три недели из-за травмы связок голеностопа. Бернарду Силва получил сильный ушиб лодыжки, Джек Грилиш, по всей видимости, получил мышечную травму. Матео Ковачич близок к возвращению», — приводит слова Гвардиола известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, накануне, 13 февраля, состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Копенгагеном». Встреча проходила на стадионе «Паркен» (Копенгаген, Дания). Победу со счётом 3:1 одержали «горожане».

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