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Гвардиола высказался по поводу победы «Сити» в матче с «Копенгагеном»

Гвардиола высказался по поводу победы «Сити» в матче с «Копенгагеном»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился своими впечатлениями после матча в рамках 1/8 финала с «Копенгагеном» (3:1).

«Мы провели очень хороший матч. Здорово, что играли в таком темпе, это было классно. Мы были терпеливы в нужные моменты. Я снова горжусь своей командой, но это еще не конец. Третий гол нам очень помог, и я надеюсь, что мы сможем завершить дело перед своими болельщиками и выйти в следующий раунд.

Сегодня основной задчей было не потерять шансы на выход в следующий раунд. Мы пропустили гол, которого можно было избежать, но иногда такое случается. Мы хорошо отреагировали на пропущенный мяч и забили второй гол перед перерывом. Я знаю, что случилось здесь с «Баварией» и «МЮ». Матчи против «Копенгагена» могут быть очень трудными и напряжёнными, поэтому мы и задали такой высокий темп», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба УЕФА.

Турнирная сетка Лиги чемпионов сезона-2023/2024
Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
13 февраля 2024, вторник. 23:00 МСК
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Окончен
1 : 3
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Де Брёйне – 10'     1:1 Маттссон – 34'     1:2 Б. Силва – 45+1'     1:3 Фоден – 90+2'    
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