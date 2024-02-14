Гвардиола высказался по поводу победы «Сити» в матче с «Копенгагеном»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился своими впечатлениями после матча в рамках 1/8 финала с «Копенгагеном» (3:1).

«Мы провели очень хороший матч. Здорово, что играли в таком темпе, это было классно. Мы были терпеливы в нужные моменты. Я снова горжусь своей командой, но это еще не конец. Третий гол нам очень помог, и я надеюсь, что мы сможем завершить дело перед своими болельщиками и выйти в следующий раунд.

Сегодня основной задчей было не потерять шансы на выход в следующий раунд. Мы пропустили гол, которого можно было избежать, но иногда такое случается. Мы хорошо отреагировали на пропущенный мяч и забили второй гол перед перерывом. Я знаю, что случилось здесь с «Баварией» и «МЮ». Матчи против «Копенгагена» могут быть очень трудными и напряжёнными, поэтому мы и задали такой высокий темп», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба УЕФА.