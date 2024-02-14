Харгривз — о голе Браима Диаса «РБ Лейпциг»: забил как Месси, просто невероятно

Бывший полузащитник «Баварии» и сборной Англии Оуэн Харгривз высказался о голе футболиста мадридского «Рела» Браима Диаса в ворота «РБ Лейпциг» (1:0) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Диас забил в стиле Месси. Просто захватывающе – это один из лучших голов в этом сезоне. Удивительное качество исполнения. Ему хватило хладнокровия, чтобы отправить мяч в угол. Наивысший класс», — приводит слова Харгривза официальный сайт УЕФА.

Напомним, в состоявшемся накануне, 13 февраля, матче 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «РБ Лейпциг» победу с минимальным счётом одержали «сливочные». Единственный гол во встрече забил Браим Диас, отличившийся на 49-й минуте. Ответная игра 1/8 финала ЛЧ пройдёт 6 марта 2024 года в Мадриде.