Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ПСЖ — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Промес может сыграть за «Спартак» в ОАЭ в день, когда он был приговорён к 6 годам тюрьмы

Промес может сыграть за «Спартак» в ОАЭ в день, когда он был приговорён к 6 годам тюрьмы
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес может сыграть за красно-белых в день, когда он был приговорён к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Сегодня, 14 февраля, «Спартак» проведёт матч с «Кайратом» в рамках Зимнего кубка РПЛ. Товарищеский турнир проходит в ОАЭ, где и находится Промес в расположении «Спартака».

Напомним, прокуратура Нидерландов запрашивала для Промеса девять лет лишения свободы за участие в контрабанде крупной партии кокаина весом в 1370 кг. Однако суд выбрал более лояльное наказание — шесть лет.

По версии суда Промес сыграл «решающую роль» в контрабанде двух партий кокаина, которые поступили в порт Антверпена в январе 2020 года. Сам Квинси на заседании суда не присутствовал, прокуратуре Нидерландов не удалось добиться его экстрадиции. Сейчас футболист вместе со «Спартаком» находится в ОАЭ.

Материалы по теме
Общий срок тюремного приговора Квинси Промеса составил 7,5 года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android