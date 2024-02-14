Промес может сыграть за «Спартак» в ОАЭ в день, когда он был приговорён к 6 годам тюрьмы

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес может сыграть за красно-белых в день, когда он был приговорён к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Сегодня, 14 февраля, «Спартак» проведёт матч с «Кайратом» в рамках Зимнего кубка РПЛ. Товарищеский турнир проходит в ОАЭ, где и находится Промес в расположении «Спартака».

Напомним, прокуратура Нидерландов запрашивала для Промеса девять лет лишения свободы за участие в контрабанде крупной партии кокаина весом в 1370 кг. Однако суд выбрал более лояльное наказание — шесть лет.

По версии суда Промес сыграл «решающую роль» в контрабанде двух партий кокаина, которые поступили в порт Антверпена в январе 2020 года. Сам Квинси на заседании суда не присутствовал, прокуратуре Нидерландов не удалось добиться его экстрадиции. Сейчас футболист вместе со «Спартаком» находится в ОАЭ.