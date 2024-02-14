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Александр Шикунов: Промес вляпался, ситуация для «Спартака» — ужасная

Александр Шикунов: Промес вляпался, ситуация для «Спартака» — ужасная
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Бывший футболист Александр Шикунов высказался о деле нападающего «Спартака» Квинси Промеса, которого приговорили к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.

«Промес в своё время, мягко говоря, вляпался в нехорошую историю. Ситуация ужасная для него и клуба! Адвокаты и юристы знают, можно ли Квинси вытащить из этой ситуации, сколько из 7,5 года отобьют, на каких условиях. Если «Спартак» готов не выдавать его, то Промес будет сидеть здесь и играть в футбол», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, ранее стало известно, что форварда красно-белых признали виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорили его к шести годам тюремного заключения. В нынешнем сезоне нидерландский нападающий сыграл за «Спартак» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился восемью мячами и восемью результативными передачами.

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