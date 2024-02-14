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«Родина» объявила о переходе экс-хавбека «Локомотива» Куликова

«Родина» объявила о переходе экс-хавбека «Локомотива» Куликова
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Футбольный клуб «Родина» объявил о переходе бывшего полузащитника московского «Локомотива» Даниила Куликова.

Напомним, сегодня, 14 февраля, железнодорожники сообщили, что Куликов покинул клуб на правах свободного агента — стороны договорились о досрочном расторжении контракта. Даниил провёл за основную команду «Локомотива» 89 матчей во всех турнирах и записал на свой счёт четыре результативные передачи. С железнодорожниками Куликов дважды выигрывал Кубок России и один раз — Суперкубок.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в € 700 тыс. В нынешнем сезоне Куликов провёл за «Локомотив» семь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

«Родина» после 20 туров Мелбер Первой лиги нынешнего сезона занимает седьмое место в турнирной таблице.

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