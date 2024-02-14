«Манчестер Юнайтед» лидирует в борьбе за Руни Барджи

Вингер «Копенгагена» Руни Барджи может перебраться в один из топ-клубов английской Премьер-лиги. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, на 18-летнего футболиста всерьёз претендует «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы опережают в борьбе за молодого игрока несколько европейских клубов. Представители «красных дьяволов» попытаются выйти с предложением о покупке форварда на руководство «Копенгагена» в предстоящее летнее трансферное окно.

Барджи находится в системе «Копенгагена» с 2020 года. В нынешнем сезоне вингер провёл 21 матч во всех турнирах, в которых отметился 10 голами. Контракт игрока с датским клубом действует до конца 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 9 млн.