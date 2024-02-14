«Барселона» готова продать де Йонга летом, если он откажется продлевать контракт

Испанская «Барселона» готова продать полузащитника команды Френки де Йонга летом, если он откажется продлевать контракт с клубом, сообщает журналист Хелена Кондис в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее «Барселона» предложила де Йонгу новое соглашение до лета 2029 года с уменьшением зарплаты, однако Френки лишь проигнорировал это предложение. Также сообщалось, что «Тоттенхэм» предложил за полузащитника € 60 млн.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

Действующий контракт де Йонга рассчитан до лета 2026 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.