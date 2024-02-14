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Белотти — второй футболист в истории, сыгравший в двух матчах одного тура Серии А

Белотти — второй футболист в истории, сыгравший в двух матчах одного тура Серии А
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Нападающий «Фиорентины» Андреа Белотти вышел в стартовом составе команды на перенесённый матч 21-го тура чемпионата Италии с «Болоньей». Он стал вторым игроком в истории турнира, которому покорилось такое достижение.

Италия - Серия А . 21-й тур
14 февраля 2024, среда. 21:00 МСК
Болонья
Болонья
Перерыв
1 : 0
Фиорентина
Флоренция
1:0 Орсолини – 12'    

Ранее Белотти, выступающий за «Фиорентину» на правах аренды из «Ромы», сыграл в 21-м туре за «волков» с «Вероной» (2:1), появившись на поле на 81-й минуте. В конце января стало известно о его переходе в «Фиорентину» на правах аренды до конца сезона.

Первым футболистом, дважды сыгравшим в одном туре Серии А, стал бывший игрок «Фиорентины» Валентин Эйссерик, перешедший по ходу зимнего трансферного окна в «Верону» в 2019 году. Белотти также стал первым итальянцем, которому покорилось такое достижение в турнире.

В текущем розыгрыше Серии А Белотти сыграл два матча за «Фиорентину», забив один гол. Ранее в этом сезоне Белотти 14 раз выходил на поле в стане «Ромы», отметившись тремя голами и отдав две результативных передачи.

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