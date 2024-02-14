Белотти — второй футболист в истории, сыгравший в двух матчах одного тура Серии А

Нападающий «Фиорентины» Андреа Белотти вышел в стартовом составе команды на перенесённый матч 21-го тура чемпионата Италии с «Болоньей». Он стал вторым игроком в истории турнира, которому покорилось такое достижение.

Ранее Белотти, выступающий за «Фиорентину» на правах аренды из «Ромы», сыграл в 21-м туре за «волков» с «Вероной» (2:1), появившись на поле на 81-й минуте. В конце января стало известно о его переходе в «Фиорентину» на правах аренды до конца сезона.

Первым футболистом, дважды сыгравшим в одном туре Серии А, стал бывший игрок «Фиорентины» Валентин Эйссерик, перешедший по ходу зимнего трансферного окна в «Верону» в 2019 году. Белотти также стал первым итальянцем, которому покорилось такое достижение в турнире.

В текущем розыгрыше Серии А Белотти сыграл два матча за «Фиорентину», забив один гол. Ранее в этом сезоне Белотти 14 раз выходил на поле в стане «Ромы», отметившись тремя голами и отдав две результативных передачи.