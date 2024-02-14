«Манчестер Юнайтед» нацелен на подписание защитника «Эвертона»

Центральный защитник «Эвертона» Джеррэд Брэнтуэйт в предстоящее летнее трансферное окно может сменить клубную прописку, сообщает Daily Mail.

По информации источника, «Манчестер Юнайтед» является главным кандидатом на подписание 21-летнего игрока обороны. Представители «красных дьяволов» уже выходили с предложением о покупке футболиста на «Эвертон». Отмечается, что на английского защитника также претендуют «Челси», «Реал» и «Арсенал».

Брэнтуэйт выступает за «Эвертон» с 2020 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за «Эвертон» 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн. Ранее сообщалось о предметном интересе к Брэнтуэйту со стороны лондонского «Арсенала».