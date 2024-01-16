«Арсенал» может включиться в борьбу за Брэнтуэйта

Центральный защитник «Эвертона» Джеррэд Брэнтуэйт в текущее трансферное окно может стать игроком «Арсенала». Об этом сообщает журналист Алекс Крук в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, представители «канониров» всерьёз рассматривают вариант с подписанием 21-летнего игрока обороны. «Эвертон» готов расстаться со своим футболистом, чтобы решить некоторые финансовые проблемы. Отмечается, что на английского защитника продолжает претендовать мадридский «Реал».

В нынешнем сезоне Брэнтуэйт провёл за «Эвертон» 22 матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн. Ранее сообщалось об интересе к Брэнтуэйту со стороны «Реала».