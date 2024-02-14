«Лацио» — «Бавария»: Кейн, Мюллер и Киммих — в старте мюнхенцев на матч Лиги чемпионов

В среду, 14 февраля, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся итальянский «Лацио» и немецкая «Бавария». Команды будут играть на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступит Франсуа Летексье (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Стали известны стартовые составы команд.

Составы команд:

«Лацио»: Проведель, Марушич, Хила, Романьоли, Хюсай, Весино, Гендузи, Луис Альберто, Исаксен, Фелипе Андерсон, Иммобиле.

«Бавария»: Нойер, Мазрауи, Юпамекано, Ким Мин Джэ, Геррейру, Киммих, Горецка, Мусиала, Зане, Мюллер, Кейн.

В последний раз сегодняшние соперники встречались в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Тогда в обоих матчах сильнее была «Бавария» — 2:1 и 4:1.

Мюнхенцы попали в плей-офф нынешнего сезона Лиги чемпионов, став сильнейшими в группе с «Копенгагеном», «Манчестер Юнайтед» и «Галатасараем». «Лацио», в свою очередь, вышел из квартета с мадридским «Атлетико», «Фейеноордом» и «Селтиком».