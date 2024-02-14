Эффенберг: «Баварии» будет тяжело, если они не найдут новых Мюллеров и Рибери

Бывший футболист «Баварии» Штефан Эффенберг высказался о перспективах мюнхенского клуба в ближайшие сезоны.

«Бавария» находится в турбулентном состоянии. Левандовски уже ушёл, Мюллер уже не постоянный игрок основы, у Нойера остался ещё год или два. Скоро мы будем говорить о «Баварии» совершенно по-другому. Они больше не пребывают на том высоком уровне.

Думаю, «Бавария» переживает конец великой эпохе. Если клубу не получится найти новых Мюллеров, Швайнштайгеров и Рибери, то им будет очень тяжело», – приводит слова Эффенберга Kicker.

На данный момент «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. Мюнхенцы набрали 50 очков после 21 игры и отстают от лидирующего «Байера» на пять баллов.