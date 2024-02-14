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Угальде: «Краснодар» далеко в таблице, но у «Спартака» есть шансы на титул

Угальде: «Краснодар» далеко в таблице, но у «Спартака» есть шансы на титул
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Новичок московского «Спартака» Манфред Угальде поделился мыслями о шансах красно-белых на чемпионство в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Я видел таблицу РПЛ. Думаю, у нас есть шансы на титул. Да, «Краснодар» далеко, но надо бороться», — передаёт слова Угальде корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, о переходе Угальде «Спартак» объявил 29 января текущего года. В нынешнем сезоне 21-летний Манфред Угальде провёл 25 матчей за «Твенте» во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и семью результативными передачами. Рыночная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 5 млн.

На данный момент «Спартак» после 18 сыгранных матчей РПЛ сезона-2023/2024 располагается на пятом месте, набрав 30 очков. Лидером чемпионата является «Краснодар», в активе которого 38 очков. Его ближайшими преследователями являются «Зенит» (36) и «Динамо» (32).

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