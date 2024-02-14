Тони Кроос рассказал о ходе восстановления Куртуа и Милитао

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос рассказал о ходе восстановления товарищей по команде — голкипера Тибо Куртуа и защитника Эдера Милитао.

«Судя по тому, что я видел, Милитао находится на правильном пути. Я думаю, мы увидим Эдера на поле в этом сезоне, он уже работает с мячом.

Что касается Куртуа, то здесь я ничего не могу сказать. Я не знаю, я не в состоянии предсказать график возвращения в строй вратаря, потому что у данного амплуа всё по-другому», — приводит слова Крооса журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko

Напомним, Куртуа не появлялся на поле с 10 августа из-за серьёзной травмы колена. Милитао получил аналогичное повреждение немного позже — 13 августа.