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Мадридский «Реал» может подписать Дэвиса и Мбаппе вместе летом — Marca

Мадридский «Реал» может подписать Дэвиса и Мбаппе вместе летом — Marca
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Мадридский «Реал» может подписать защитника мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвиса и нападающего французского «ПСЖ» Килиана Мбаппе вместе в летнее трансферное окно, сообщает Marca.

По информации источника, «сливочные» в ближайшее время планируют начать переговоры с немецкой командой по поводу трансфера Дэвиса и достичь недешёвого соглашения. Таким образом, мадридцы в одно трансферное окно могут подписать двух футболистов.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года. В нынешнем сезоне Мбаппе провёл 29 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, записав в свой актив 30 голов и семь результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Мбаппе в € 180 млн. Контракт француза с клубом рассчитан до лета 2024 года.

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