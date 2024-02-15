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Томас Мюллер высказался о сенсационном поражении от «Лацио» в матче Лиги чемпионов

Томас Мюллер высказался о сенсационном поражении от «Лацио» в матче Лиги чемпионов
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Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал итог первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лацио», в котором римский клуб одержал победу со счётом 1:0.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
14 февраля 2024, среда. 23:00 МСК
Лацио
Рим, Италия
Окончен
1 : 0
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Иммобиле – 69'    
Удаления: нет / Юпамекано – 67'

«Мы действительно достойно отреагировали на поражение от «Байера», если судить по нашей игре в сегодняшнем первом тайме. Мы определённо должны были вести в счёте к перерыву. Мы практически ничего не позволяли создавать соперникам, при этом упускали собственные шансы. В первом тайме у нас было три отличные голевые возможности – вы обязаны реализовывать такое, когда играете в Риме в матче Лиги чемпионов», – приводит слова Мюллера DAZN.

Напомним, победу римлянам, игравшим в родных стенах, принёс реализованный пенальти Чиро Иммобиле на 69-й минуте. Мюнхенцы 17 раз пробили по воротам (против 11 ударов у «Лацио»), но даже не попали в створ.

Ответная встреча команд состоится во вторник, 5 марта, в Мюнхене.

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