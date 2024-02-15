Томас Мюллер высказался о сенсационном поражении от «Лацио» в матче Лиги чемпионов

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал итог первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лацио», в котором римский клуб одержал победу со счётом 1:0.

«Мы действительно достойно отреагировали на поражение от «Байера», если судить по нашей игре в сегодняшнем первом тайме. Мы определённо должны были вести в счёте к перерыву. Мы практически ничего не позволяли создавать соперникам, при этом упускали собственные шансы. В первом тайме у нас было три отличные голевые возможности – вы обязаны реализовывать такое, когда играете в Риме в матче Лиги чемпионов», – приводит слова Мюллера DAZN.

Напомним, победу римлянам, игравшим в родных стенах, принёс реализованный пенальти Чиро Иммобиле на 69-й минуте. Мюнхенцы 17 раз пробили по воротам (против 11 ударов у «Лацио»), но даже не попали в створ.

Ответная встреча команд состоится во вторник, 5 марта, в Мюнхене.

Дайер прибыл в Мюнхен для перехода в «Баварию»: