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«Их игра превращается в мыльную оперу». Фердинанд – о поражении «Баварии» в матче ЛЧ

«Их игра превращается в мыльную оперу». Фердинанд – о поражении «Баварии» в матче ЛЧ
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Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд раскритиковал «Баварию» Томаса Тухеля после поражения мюнхенского клуба в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лацио» (0:1).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
14 февраля 2024, среда. 23:00 МСК
Лацио
Рим, Италия
Окончен
1 : 0
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Иммобиле – 69'    
Удаления: нет / Юпамекано – 67'

«Я смотрел матч сегодня. Иногда, когда дела идут не так, как хотелось бы, каждая маленькая ошибка становится важным фактором. И ведь речь идёт о таком большом клубе, как «Бавария», где обращают внимание на каждую мелочь.

«Бавария» показывает ужасный футбол. Это некрасиво. Игра команды Тухеля каждые выходные превращается в мыльную оперу.

Уже в начале второй половины игры я увидел, как Тухель хватается за голову. Очевидно, что эта негативная энергия передаётся игрокам на поле, и её сейчас вокруг «Баварии» слишком много. Вернуть дела в положительное русло могут лишь хорошие результаты», — приводит слова Фердинанда BBC.

Ответная встреча команд состоится во вторник, 5 марта.

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