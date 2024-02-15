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УЕФА объявила претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов

УЕФА объявила претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов
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Пресс-служба УЕФА объявила четверку претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов по итогам первых матчей 1/8 финала.

В число номинантов попали Браим Диас («Реал»), Маттео Гендузи («Лацио»), Килиан Мбаппе («ПСЖ») и Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»).

Диас отметился победным голом в игре с «Лейпцигом», Мбаппе забил гол «Сосьедаду», Де Брёйне сделал 1+1 с «Копенгагеном», а Гендузи провёл весь матч с «Баварией».

Всего на этой неделе прошло четыре матча 1/8 финала ЛЧ: «Реал» 1:0 «Лейпциг, «Манчестер Сити» 3:1 «Копенгаген», «ПСЖ» 2:0 «Реал Сосьедад», «Лацио» 1:0 «Бавария».

На следующей неделе пройдут вторые четыре матча 1/8 финала ЛЧ: «Интер» — «Атлетико», «ПСВ» — «Боруссия», «Порту» — «Арсенал» и «Наполи» — «Барселона».

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