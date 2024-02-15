Каррера: у Миранчука менталитет победителя

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о ментальных качествах российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука. Напомним, 28-летний хавбек был признан лучшим игроком итальянского клуба по итогам января.

«У Миранчука были сложности в «Аталанте», но это позади. Рад за него. Ситуация, из которой Алексей нашёл выход, говорит о том, что у него менталитет победителя», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

Миранчук выступает за «Аталанту» с 2020 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за бергамасков 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 7,5 млн.