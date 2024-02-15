«Бавария» не намерена принимать поспешного решения в отношении Томаса Тухеля

Руководство мюнхенской «Баварии» не планирует принимать скоропалительного решения в отношении главного тренера команды Томаса Тухеля, сообщает журналист Тоби Альтшаффль в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, немецкий специалист не лишится своей работы и в воскресенье будет руководить мюнхенцами в матче 22-го тура Бундеслиги с «Бохумом». Напомним, Томас Тухель возглавил «Баварию» в марте 2023 года. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2025 года.

В чемпионате Германии «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице, записав в свой актив 50 очков. От лидирующего «Байера» команда отстаёт на пять очков. Накануне, 14 февраля, мюнхенцы потерпели поражение от «Лацио» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Ответная игра между командами состоится 5 марта на «Альянц Арене».