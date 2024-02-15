Спортдиректор «Баварии» Фройнд — о Тухеле: мы должны найти выход из сложившегося положения

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд высказался о будущем главного тренера мюнхенцев Томаса Тухеля на фоне последних неудачных результатов команды. Накануне мюнхенцы уступили «Лацио» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Конечно, он борется с ситуацией, которая очень сложна для всех нас. Наша цель — вместе найти выход из этого положения. Мы все в одной лодке», — приводит слова Фройнда журналист Керри Хау в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее и сам Тухель высказался о своём будущем в «Баварии», отметив, что его не беспокоит этот вопрос. Напомним, Томас возглавил «Баварию» в марте 2023 года. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2025 года. Ответный матч между «Баварией» и «Лацио» состоится 5 марта. В чемпионате Германии «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице, записав в свой актив 50 очков. От лидирующего «Байера» команда отстаёт на пять очков.