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«Ливерпуль» и «Арсенал» летом поборются за вингера «Вулверхэмптона»

«Ливерпуль» и «Арсенал» летом поборются за вингера «Вулверхэмптона»
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Вингер «Вулверхэмптона» Педру Нету может перебраться в один из грандов английской Премьер-лиги. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, на подписание 23-летнего атакующего футболиста претендуют «Ливерпуль» и «Арсенал». Оба клуба попытаются выкупить Нету у «Вулверхэмптона» во время летнего трансферного окна.

Нету выступает за «Вулверхэмптон» с 2019 года. В нынешнем сезоне вингер провёл за «волков» 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и девятью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 42 млн.

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