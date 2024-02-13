«Ливерпуль» и «Арсенал» летом поборются за вингера «Вулверхэмптона»

Вингер «Вулверхэмптона» Педру Нету может перебраться в один из грандов английской Премьер-лиги. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, на подписание 23-летнего атакующего футболиста претендуют «Ливерпуль» и «Арсенал». Оба клуба попытаются выкупить Нету у «Вулверхэмптона» во время летнего трансферного окна.

Нету выступает за «Вулверхэмптон» с 2019 года. В нынешнем сезоне вингер провёл за «волков» 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и девятью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 42 млн.