Президент «Торпедо»: вопрос аренды Зорина не закрыт, но «Спартак» не хочет его отпускать

Президент «Торпедо» Александр Волнушкин высказался о возможной аренде Даниила Зорина из московского «Спартака».

«Вопрос возможной аренды Зорина не закрыт. Он находится в рабочем состоянии. Действительно, «Спартак» не очень хочет отпускать игрока. Но я ничего не исключаю до закрытия трансферного окна», — сказал Волнушкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Даниил Зорин не сыграл ни одного матча в составе «Спартака». Ранее сообщалось, что 19-летний футболист поедет на первый сбор красно-белых в ОАЭ, после него станет понятно, где Зорин проведёт вторую часть сезона. Контракт Даниила со «Спартаком» действует до конца июня 2026 года.