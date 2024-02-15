Мюллер — о будущем Тухеля в «Баварии»: об этом нужно говорить не с игроками, а с ним самим

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер ответил на вопрос о том, считает ли он Томаса Тухеля подходящей кандидатурой на роль главного тренера мюнхенцев.

«Вы можете обсуждать эти вопросы с тренером, но не с игроками. Мы не те люди, которые должны разговаривать на эту тему. Кроме того, это просто неуважительно. Конечно, ситуация в «Баварии» сейчас не очень хорошая. Мы, игроки, и тренер работаем каждый день, чтобы исправить это. Мы держимся сообща», — приводит слова Мюллера Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Томас Тухель возглавил «Баварию» в марте 2023 года. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2025 года. В чемпионате Германии «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице, записав в свой актив 50 очков. От лидирующего «Байера» команда отстаёт на пять очков.