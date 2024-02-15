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Бразильский вингер «Арсенала» будет арендован «Флуминенсе»

Бразильский вингер «Арсенала» будет арендован «Флуминенсе»
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Вингер «Арсенала» Маркиньос Аленкар в ближайшее время станет игроком «Флуминенсе». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, бразильский клуб договорился с руководством «канониров» об аренде 20-летнего футболиста. Игрок успешно прошёл медицинское обследование. О сделке будет объявлено в ближайшее время, после подписания необходимым документов.

Маркиньос перешёл в «Арсенал» из «Сан-Паулу» в 2022 году за € 3,5 млн. В первой половине нынешнего сезона вингер выступал за «Нант» на правах аренды, проведя семь неполных матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 7 млн.

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