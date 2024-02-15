Следующие три матча станут решающими для Томаса Тухеля в «Баварии» — Плеттенберг

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель не должен допустить поражения в матче с «Бохумом» в рамках Бундеслиги, а следующие три игры станут для немецкого специалиста решающими. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Флориан Плеттенберг в социальной сети Х (ранее Twitter).

По информации источника, на данном этапе руководство «Баварии» не спешит с увольнением Тухеля и надеется, что ему удастся поправить нынешнее положение дел, однако в ближайших играх мюнхенцам необходимо добиться положительного результата. Следующие три матча — с «Бохумом», «РБ Лейпциг» и «Фрайбургом» — будут иметь решающее значение для внутренней оценки деятельности Томаса.

Напомним, Тухель возглавил «Баварию» в марте 2023 года. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2025 года. В чемпионате Германии «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице, записав в свой актив 50 очков. От лидирующего «Байера» команда отстаёт на пять очков. Накануне, 14 февраля, мюнхенцы потерпели поражение от «Лацио» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.