Почти 70% тренеров клубов РПЛ играли в футбол на уровне Первой или Второй лиги

Почти 70% тренеров клубов Российской Премьер-Лиги сами играли в футбол на уровне Первой или Второй лиги. Об этом говорится в отчёте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Полный список имён специалистов в отчёте не раскрывается, однако хорошо известно, что в своё время профессиональными футболистами были Сергей Семак, ныне являющийся главным тренером «Зенита», Владимир Ивич («Краснодар»), Владимир Федотов (ПФК ЦСКА), Валерий Карпин («Ростов») и многие другие.

Первый круг Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона выиграл «Краснодар», набравший 38 очков по результатам 18 проведённых встреч. «Быки» Владимира Ивича опережают преследующий их «Зенит» на два очка. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо». Напомним, ранее сообщалось, что РПЛ находится на 14-й строчке среди всех европейских лиг по показателю посещаемости.