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Только сильнейшие европейские лиги опережают РПЛ по выручке клубов — отчёт УЕФА

Только сильнейшие европейские лиги опережают РПЛ по выручке клубов — отчёт УЕФА
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Клубы Российской Премьер-Лиги по итогам 2023 года заработали чуть больше € 1 млрд. Об этом говорится в отчёте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о финансовом состоянии клубов. По данному показателю отечественный чемпионат находится на шестой строчке среди всех европейских лиг. Напомним, с сезона-2022/2023 российские клубы не участвуют в еврокубках.

Топ-5 по показателю выручки выглядит следующим образом:

— английская Премьер-лига – € 6,453 млрд;
— испанская Ла Лига – € 3,330 млрд;
— немецкая Бундеслига – € 3,329 млрд;
— итальянская Серия А – € 2,346 млрд;
— французская Лига 1 – € 1,995 млрд.

На данный момент Россия занимает 29-е место в таблице коэффициентов УЕФА с рейтингом 18,632. В связи с недопуском отечественных команд на евроарену по итогам прошлого сезона Россия не заработала ни одного балла. Лидирует в таблице Англия с рейтингом 100,803.

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