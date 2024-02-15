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Кураньи: у Алексея Миранчука есть будущее в Европе

Кураньи: у Алексея Миранчука есть будущее в Европе
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Экс-футболист «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи оценил перспективы российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука. По мнению немецкого экс-нападающего, у Миранчука есть потенциал выступать на высоком уровне, что он демонстрирует в сезоне-2023/2024. Также Кураньи пожелал россиянину удачи.

«Миранчук — талантливый, качественный футболист. Он преодолел тяжёлый этап, прогрессировал. Сейчас у него отличные возможности. Думаю, у Алексея есть будущее в Европе. Конечно, там очень большая конкуренция, но Миранчук может выступать на высоком уровне — он показывает это в нынешнем сезоне. Желаю ему удачи», — приводит слова Кураньи «РБ Спорт».

Напомним, Алексей Миранчук в нынешнем сезоне провёл за «Аталанту» 20 матчей во всех турнирах. На его счету три гола и семь результативных передач.

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