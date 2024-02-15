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Президент «Торпедо» рассказал о ходе строительства стадиона имени Стрельцова

Президент «Торпедо» рассказал о ходе строительства стадиона имени Стрельцова
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Президент «Торпедо» Александр Волнушкин рассказал о ходе строительства стадиона имени Эдуарда Стрельцова. Напомним, реконструкция арены стартовала в 2022 году и должна завершиться в 2025 году. После проведения строительных работ вместимость стадиона будет увеличена с 13 450 до 15 000 мест.

«Строительство стадиона идёт по плану. Мы успеваем в сроки. Постараемся даже ускорить этот процесс. Сейчас все предпосылки для этого есть», — сказал Волнушкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Стадион имени Эдуарда Стрельцова располагается в Даниловском районе Москвы. Арена была открыта более 60 лет назад — 7 сентября 1960 года. Домашними командами данного спортивного сооружения в разное время были «Торпедо» и «Москва». Также стадион арендовали «Спартак», ЦСКА и «Торпедо-ЗИЛ».

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