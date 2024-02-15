Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Милан — Ренн. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бушманов: Мозес — игрок очень высокого уровня, но не смог показать максимум в «Спартаке»

Бушманов: Мозес — игрок очень высокого уровня, но не смог показать максимум в «Спартаке»
Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Бушманов отреагировал на информацию о том, что полузащитник красно-белых Виктор Мозес покинет команду по окончании сезона. Ранее в агентстве нигерийца сообщили, что красно-белые не делали игроку предложения о новом контракте, а действующее соглашение сторон истекает ближайшим летом.

«Мозес — футболист очень высокого уровня. Это было понятно, когда Виктор только приходил в «Спартак». Наверное, по разным причинам ему не удалось показать свой максимальный уровень в РПЛ. «Спартак» не продлит с ним контракт, но это часть футбола. У Виктора уже и возраст, и травмы случаются», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
Виктор Мозес покинет «Спартак» по окончании сезона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android