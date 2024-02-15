Бушманов: Мозес — игрок очень высокого уровня, но не смог показать максимум в «Спартаке»

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Бушманов отреагировал на информацию о том, что полузащитник красно-белых Виктор Мозес покинет команду по окончании сезона. Ранее в агентстве нигерийца сообщили, что красно-белые не делали игроку предложения о новом контракте, а действующее соглашение сторон истекает ближайшим летом.

«Мозес — футболист очень высокого уровня. Это было понятно, когда Виктор только приходил в «Спартак». Наверное, по разным причинам ему не удалось показать свой максимальный уровень в РПЛ. «Спартак» не продлит с ним контракт, но это часть футбола. У Виктора уже и возраст, и травмы случаются», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.