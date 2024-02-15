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Дьяков: не продлевать контракт с Мозесом — правильное решение руководства «Спартака»

Дьяков: не продлевать контракт с Мозесом — правильное решение руководства «Спартака»
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Бывший защитник московского «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков прокомментировал новость о том, что полузащитник «Спартака» Виктор Мозес покинет красно-белых по окончании сезона.

«Мозес хоть и классный футболист, но он человек настроения. Плюс у него травмы. Не продлевать контракт с ним — правильное решение руководства «Спартака». Не знаю, будет ли у него мотивация доигрывать сезон. Всё будет понятно по первым играм. Если он хорошо начнёт, руководство может и пересмотреть своё решение. Может, все захотят продлить контракт. Если у него на горизонте есть предложение, возможно, захочет себя продать и попытается проявить себя, чтобы на него обратили внимание», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, ранее сообщалось, что красно-белые не делали игроку предложения о новом контракте, а действующее соглашение сторон истекает ближайшим летом.

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