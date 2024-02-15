«Рубин» уверенно обыграл южнокорейский «Канвон» в товарищеском матче

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Сегодня, 15 февраля, состоялся товарищеский матч в рамках зимних учебно-тренировочных сборов, в котором встречались казанский «Рубин» и южнокорейский «Канвон». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 16:30 мск. Российский клуб одержал уверенную победу со счётом 2:0.

Казанцы вышли вперёд уже на 12-й минуте встречи. Отличился воспитанник московского «Спартака» Александр Ломовицкий. Второй мяч в ворота «Канвона» отправил албанский нападающий Мирлинд Даку.

Для «Рубина» этот товарищеский матч стал седьмым на зимних сборах. До этого казанцы обыгрывали сербский «Напредак» (5:2) и болгарскую «Славию» (3:1), а также уступили болгарскому «Ботеву» (0:1), астраханскому «Волгарю» (0:2), болгарской «Арде» (1:2) и австрийскому «Санкт-Пёльтену» (1:2).

На данный момент после 18 сыгранных матчей Российской Премьер-Лиги «Рубин» находится на седьмом месте в турнирной таблице с 28 очками.