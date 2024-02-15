Кевин Кураньи: могу представить Смолова тренером после завершения карьеры

Экс-футболист «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи предположил, может ли нападающий москвичей Фёдор Смолов в будущем заняться тренерской деятельностью.

«Могу представить Смолова тренером после завершения карьеры. Он хороший футболист, отлично понимает игру. После завершения карьеры он может быть тренером или менеджером», — приводит слова Кураньи Metaratings.

Напомним, Смолов перешёл в «Динамо» из «Локомотива» 12 января 2022 года за € 120 тыс. Ранее Фёдор уже выступал за бело-голубых с 2007 по 2015 год. Также за свою карьеру футболист успел поиграть за «Краснодар», «Анжи», «Урал», «Фейеноорд» и «Сельту».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 34-летний Фёдор Смолов провёл 16 матчей, в которых забил четыре мяча и оформил две голевые передачи. Также на его счету пять игр, один гол и результативная передача в Фонбет Кубке России.