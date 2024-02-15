Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Милан — Ренн. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Клуб из Подмосковья разгромил молодёжку немецкого «Кирххайма», забив восемь мячей

Клуб из Подмосковья разгромил молодёжку немецкого «Кирххайма», забив восемь мячей
Комментарии

Сегодня, 15 февраля, состоялся товарищеский матч в рамках зимних учебно-тренировочных сборов, в котором встречались «Композит» из Павловского Посада и молодёжная команда немецкого «Кирххайма». Российский клуб одержал разгромную победу со счётом 8:1.

В составе «Композита» забитыми мячами отметились Владислав Грязнов, оформивший хет-трик, Евгений Морев, Георгий Тулушев, Александр Кукушкин, Александр Ионов и Артемий Иванов.

В прошедшем розыгрыше Леон Второй лиги Б «Композит» занял шестое место в турнирной таблице, набрав 29 очков в 17 встречах. Первое место в дивизионе заняла «Калуга» с 39 очками. В Фонбет Кубке России команда из Павловского Посада закончила выступление на стадии 1/8 финала, проиграв «Кирову» со счётом 0:2.

Материалы по теме
«Рубин» уверенно обыграл южнокорейский «Канвон» в товарищеском матче
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android