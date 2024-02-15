Клуб из Подмосковья разгромил молодёжку немецкого «Кирххайма», забив восемь мячей

Сегодня, 15 февраля, состоялся товарищеский матч в рамках зимних учебно-тренировочных сборов, в котором встречались «Композит» из Павловского Посада и молодёжная команда немецкого «Кирххайма». Российский клуб одержал разгромную победу со счётом 8:1.

В составе «Композита» забитыми мячами отметились Владислав Грязнов, оформивший хет-трик, Евгений Морев, Георгий Тулушев, Александр Кукушкин, Александр Ионов и Артемий Иванов.

В прошедшем розыгрыше Леон Второй лиги Б «Композит» занял шестое место в турнирной таблице, набрав 29 очков в 17 встречах. Первое место в дивизионе заняла «Калуга» с 39 очками. В Фонбет Кубке России команда из Павловского Посада закончила выступление на стадии 1/8 финала, проиграв «Кирову» со счётом 0:2.