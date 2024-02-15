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«Аль-Хиляль» обыграл «Сепахан» на последних минутах матча азиатской ЛЧ, Малком забил гол

«Аль-Хиляль» обыграл «Сепахан» на последних минутах матча азиатской ЛЧ, Малком забил гол
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Закончился первый матч 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов, в котором встречались иранский «Сепахан» и саудовский «Аль-Хиляль». Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу «Аль-Хиляля».

На 37-й минуте счёт в матче открыл защитник «Сепахана» Рамин Резаян. На 57-й минуте нападающий саудовского клуба Малком сравнял счёт. На 90+4-й минуте форвард «Аль-Хиляля» Александр Митрович забил второй гол своей команды. На 90+7-й минуте нападающий Абдулла Аль-Хамдан удвоил преимущество саудовского клуба.

Ответный матч между командами состоится 22 февраля. Игра пройдёт в Саудовской Аравии. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:00 мск.

Напомним, «Аль-Хиляль» вышел в 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов, поскольку занял первое место в группе D. В свою очередь, «Сепахан» квалифицировался в 1/8 финала Лиги чемпионов АФК, так как занял второе место в группе С.

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Лига чемпионов АФК - 2024 . 1/8 финала. 1-й матч
15 февраля 2024, четверг. 19:00 МСК
Сепахан
Исфахан, Иран
Окончен
1 : 3
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
1:0 Резаян – 37'     1:1 Малком – 57'     1:2 Митрович – 90+4'     1:3 Аль-Хамдан – 90+7'    
Удаления: Данешгар – 76' / нет
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