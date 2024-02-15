Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Тарасов в пятый раз стал отцом

Бывший полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов в пятый раз стал отцом. О рождении сына экс-футболист объявил в своём телеграм-канале. Напомним, у Тарасова также есть три дочери и ещё один сын.

«+1 Тарасов. Добро пожаловать, малыш!» — написал Дмитрий.

Последним клубом 36-летнего Тарасова был московский «Велес», который он покинул в октябре 2021 года. Также полузащитник играл за «Томь», «Москву», «Локомотив» и «Рубин». В составе железнодорожников Дмитрий провёл 188 матчей, забил 12 голов и отдал 10 результативных передач. Он объявил о завершении профессиональной карьеры летом 2022 года. Тарасов является чемпионом России, серебряным и бронзовым призёром чемпионата России, а также трёхкратным обладателем Кубка страны.

На данный момент экс-футболист является совладельцем и игроком медийной команды «Родина Медиа».