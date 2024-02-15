Адвокат Влута: в случае провала апелляции Промес проведёт в заключении минимум 5,5 года

Нидерландский адвокат Эрик Томас, представляющий интересы нападающего «Урала» Рая Влута, рассказал о последствиях отклонения апелляции футболиста «Спартака» Квинси Промеса по делу о контрабанде наркотиков.

«Учитывая, что Квинси грозит 7,5 года тюремного заключения, можно с определённой уверенностью говорить, что в случае провала апелляции он проведёт в заключении минимум 5,5 года. Для него это будет концом карьеры и концом вообще всего. В таком случае правительство затребует у суда информацию о том, какую сумму он приобрёл незаконным путём. Получив цифры, власти могут изъять принадлежащее ему имущество на данную сумму», — приводит слова Томаса «РБ Спорт».

Напомним, Промеса приговорили к полутора годам тюрьмы за поножовщину с двоюродным братом и шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Общий срок — 7,5 года заключения.

Сейчас футболист вместе со «Спартаком» находится в ОАЭ, у этого государства есть соглашение об экстрадиции с Нидерландами. В нынешнем сезоне нидерландский нападающий сыграл за «Спартак» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился восемью мячами и восемью голевыми передачами. Действующий контракт футболиста с российским клубом рассчитан до конца июня 2024 года.