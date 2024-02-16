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«ПСЖ» предпримет попытки приобрести игрока «Барселоны» Гави грядущим летом

«ПСЖ» предпримет попытки приобрести игрока «Барселоны» Гави грядущим летом
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Руководство «ПСЖ» составило шорт-лист из игроков центральной линии, которых оно намерено приобрести грядущим летом в первую очередь. Основными трансферными целями французского гранда станут полузащитник «Барселоны» Гави, хавбек «Манчестер Сити» Бернарду Силва, а также игрок «Ньюкасла» Бруно Гимарайнс. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, на текущий момент 19-летний Гави восстанавливается после разрыва крестообразной связки. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Гави составляет € 90 млн.

Ранее в СМИ уже появлялась информация о том, что «ПСЖ» проявляет интерес к Силве и Гимарайнсу.

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