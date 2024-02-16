Руководство «Баварии» продолжает поддерживать Томаса Тухеля, отставки не будет

Руководство «Баварии» продолжает поддерживать главного тренера команды Томаса Тухеля, журналист Максимилиан Кох в своих соцсетях.

По информации источника, в мюнхенском клубе считают, что игроки и тренер должны вместе выйти из кризиса. А внезапной отставки – как в случае с Юлианом Нагельсманном – не будет.

У «Баварии» два поражения подряд: «Байеру» (0:3) в 21-ом туре чемпионата Германии и «Лацио» (0:1) в первом матче 1/8 Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне «Бавария» проиграла Суперкубок Германии и вылетела из Кубка Германии. В бундеслиге команда Тухеля идёт на втором место с 50 очками после 21 тура. Лидирует в чемпионате «Байер» (55 очков).

Тухель возглавил «Баварию» в марте 2023 года. Контракт50-летнего немецкого специалиста рассчитан до лета 2025 года.

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