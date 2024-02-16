Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА vs Родина. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Руководство «Баварии» продолжает поддерживать Томаса Тухеля, отставки не будет

Руководство «Баварии» продолжает поддерживать Томаса Тухеля, отставки не будет
Аудио-версия:
Комментарии

Руководство «Баварии» продолжает поддерживать главного тренера команды Томаса Тухеля, журналист Максимилиан Кох в своих соцсетях.

По информации источника, в мюнхенском клубе считают, что игроки и тренер должны вместе выйти из кризиса. А внезапной отставки – как в случае с Юлианом Нагельсманном – не будет.

У «Баварии» два поражения подряд: «Байеру» (0:3) в 21-ом туре чемпионата Германии и «Лацио» (0:1) в первом матче 1/8 Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне «Бавария» проиграла Суперкубок Германии и вылетела из Кубка Германии. В бундеслиге команда Тухеля идёт на втором место с 50 очками после 21 тура. Лидирует в чемпионате «Байер» (55 очков).

Тухель возглавил «Баварию» в марте 2023 года. Контракт50-летнего немецкого специалиста рассчитан до лета 2025 года.

Материалы по теме
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Бавария» из-за глупости отлетела от аутсайдера пары
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Бавария» из-за глупости отлетела от аутсайдера пары

Клопп и Хави: зачем, почему и как же так?! ХиТ#170

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android