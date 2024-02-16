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Евгений Савин отреагировал на то, что МВД России объявило его в розыск

Евгений Савин отреагировал на то, что МВД России объявило его в розыск
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Бывший футболист, а ныне блогер и президент клуба «Красава» Евгений Савин отреагировал на новость о том, что МВД России объявило его в розыск.

«Вчера дошли новости, что меня потерял кто-то, разыскивает. А мы всё так же чисто и открыто делаем футбол! Завтра увидимся на самой важной игре сезона. Для сотрудников МВД вход бесплатный!» — написал Савин в своих соцсетях.

Напомним, ранее на Савина было заведено уголовное дело из-за его высказываний в адрес России и армии в интервью Ксении Собчак. Экс-футболист покинул Россию, объяснив это своей гражданской позицией, и продолжает свою деятельность на Кипре. Савин уже привлекался к ответственности за дискредитацию ВС РФ и заплатил штраф в размере 50 тысяч рублей. Повторное нарушение может стать основанием для тюремного заключения на срок до пяти лет.

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