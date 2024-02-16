Игрок «Милана» Лофтус-Чик: надеюсь забить ещё больше, мой рекорд в сезоне — 10

Полузащитник «Милана» Рубен Лофтус-Чик прокомментировал разгромную победу в первом матче 1/16 финала Лиги Европы над «Ренном» (3:0), а также высказался о своей результативности в нынешнем сезоне. Напомним, 28-летний хавбек забил два мяча во вчерашнем матче.

«Это была отличная игра для нас, мы хорошо владели мячом, первый гол позволил нам играть с лёгкостью, но вся команда провела очень хорошую игру в преддверии ответного матча.

Моя игра? Я хочу продолжать получать удовольствие, чувствую себя на поле всё более свободно, и это очень помогает в игре. Моя результативность? Мы работаем над этим с тренером, я играю ближе к зоне, чтобы забивать больше и быть решительным в таких ситуациях. Надеюсь, что так будет и дальше.

Я чувствую себя хорошо физически, несколько месяцев назад из-за травмы у меня были трудности, но сейчас всё хорошо, и я надеюсь, что так будет и дальше, надеюсь забить ещё больше, мой рекорд в сезоне — 10, посмотрим», — приводит слова Лофтус-Чика Milan News.

Лофтус-Чик — воспитанник академии «Челси». К «Милану» англичанин присоединился летом 2023 года. В сезоне-2023/2024 английский полузащитник провёл 26 матчей во всех турнирах, забил семь голов и сделал две результативные передачи. Действующий контракт футболиста с «Миланом» рассчитан до конца июня 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Лофтус-Чика в € 25 млн.