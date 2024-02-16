Суарес: никто не хотел играть за «Ливерпуль», и только после моей продажи всё изменилось

Бывший нападающий «Ливерпуля» Луис Суарес вспомнил о своём пребывании в мерсисайдском клубе. Напомним, уругвайский футболист выступал за «красных» с 2011 по 2014 год, после чего перешёл в каталонскую «Барселону».

«Никто не хотел играть за «Ливерпуль». Мы взяли Коутиньо в аренду у миланского «Интера», а затем купили его. Мы также взяли Старриджа в аренду, и эти двое оказали влияние на команду, но никто не хотел играть за нас. А потом, когда меня продали, Ливерпуль начал получать кое-какие деньги, квалифицировался в Лигу чемпионов, и внезапно все захотели в «Ливерпуль».

Вместе с тем время, которое я провёл там, было потрясающим, потому что в нашей команде не было много звёзд, но мы всё равно почти выиграли Премьер-лигу», — приводит слова Суареса журналист Дэйв Оккоп на своём сайте.