Защитник «Урала» Кики: для Григория Иванова клуб значит очень многое

Португальский защитник «Урала» Кики высказался о президенте екатеринбургского клуба Григории Иванове.

«Никогда не видел, чтобы президент сидел на скамейке со всей командой. Но он президент клуба – может себе позволить. Придаёт ли это дополнительную мотивацию? Да. Ты видишь, как он вкладывает все эмоции, всю страсть в команду. Для него клуб значит очень многое. Любой пас, проход футболиста, завершение имеют для него смысл. Я с подобным ранее не сталкивался, но это имеет место быть», — приводит слова Кики Metaratings.

Напомним, Кики перебрался в «Урал» летом 2023 года. В нынешнем сезоне португалец принял участие в 13 матчах за екатеринбургскую команду во всех официальных турнирах и отметился одной результативной передачей. Текущее соглашение футболиста с клубом действует до 30 июня 2025 года. По данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость защитника составляет € 600 тысяч. «Урал» завершил первый круг Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 19 очков.