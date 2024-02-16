Игрок «Урала» Кики: знал, что в России холодно, но не представлял, что настолько

Португальский защитник «Урала» Кики рассказал, что его удивил холодный климат России.

«Я общался с людьми, которые играли здесь и у которых были друзья, выступавшие в России. Они все отмечали, что это очень хорошая лига. А ещё я слышал, что здесь холодно, но даже не представлял, что настолько. Летом ещё хорошо, а вот зимой очень-очень холодно», — приводит слова Кики Metaratings.

Напомним, Кики перебрался в «Урал» летом 2023 года. В нынешнем сезоне португалец принял участие в 13 матчах за екатеринбургскую команду во всех официальных турнирах и отметился одной результативной передачей. Текущее соглашение футболиста с клубом действует до 30 июня 2025 года. По данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость защитника составляет € 600 тысяч. «Урал» завершил первый круг Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 19 очков.