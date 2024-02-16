Клопп: Александер-Арнольд и Собослаи не будут готовы к финалу Кубка лиги

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что получившие травмы футболисты «красных» Доминик Собослаи и Трент Александер-Арнольд не смогут сыграть с «Челси» в финале Кубка английской лиги.

«Люди думают о финале, и это совершенно нормально, но впереди у нас ещё две игры — с «Брентфордом» и «Лутоном». Пока что я даже не задумывался о том, что будет к финалу Кубка лиги. Да, это одна игра, но впереди ещё две, и мне жаль, что Трент и Собо не смогут принять в них участия. Я бы сказал, что у Доминика нет шансов сыграть с «Челси», а Трент вернётся в строй и того позже. Через неделю или две, может», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

Финал Кубка английской лиги сезона-2023/2024 состоится 25 февраля и пройдёт на лондонском стадионе «Уэмбли».