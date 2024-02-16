Хавбек «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне признан игроком недели в Лиге чемпионов

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Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом сказано в официальном аккаунте Лиги чемпионов в соцсети Х (ранее Twitter).

В минувшем матче 1/8 финала Лиги чемпионов с датским «Копенгагеном» (1:3) бельгийский футболист отметился голом и двумя результативными передачами.

Конкурентами Де Брёйне за эта награду были нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, атакующий полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас, а также центральный полузащитник «Лацио» Маттео Гендузи.

Всего на этой неделе прошло четыре матча 1/8 финала ЛЧ: «Реал» — «Лейпциг» (1:0), «Манчестер Сити» — «Копенгаген» (3:1), «ПСЖ» — «Реал Сосьедад» (2:0), «Лацио» — «Бавария» (1:0).

На следующей неделе пройдут вторые четыре матча 1/8 финала ЛЧ: «Интер» — «Атлетико», ПСВ — «Боруссия», «Порту» — «Арсенал» и «Наполи» — «Барселона».