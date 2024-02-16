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ЦСКА разгромил «Родину» в контрольном матче, Обляков и Чалов забили по голу

ЦСКА разгромил «Родину» в контрольном матче, Обляков и Чалов забили по голу
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Закончился товарищеский матч, проходивший в рамках зимних учебно-тренировочных сборов, в котором встречались московские ЦСКА и «Родина», представляющая Мелбет Первую лигу. Игра завершилась со счётом 4:0 в пользу красно-синих.

На 20-й минуте счёт в матче открыл нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев. На 32-й минуте нападающий Виктор Давила удвоил преимущество красно-синих. На 42-й минуте третий гол ЦСКА забил Иван Обляков. На 90-й минуте нападающий армейцев Фёдор Чалов забил гол с пенальти.

В предыдущем товарищеском матче красно-синие встречались с «Сочи». В том противостоянии ЦСКА уступил сочинскому клубу со счётом 2:1.

20 февраля ЦСКА проведёт товарищеский матч с «Химками». Игра начнётся в 17:00 мск.

Первый круг Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона ЦСКА завершил на восьмом месте в турнирной таблице. По результатам 18 проведённых встреч армейцы набрали 28 очков. В следующем матче внутреннего первенства ЦСКА сыграет с «Оренбургом».

«Родина» после 20 туров Первой лиги нынешнего сезона занимает седьмое место в турнирной таблице.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
16 февраля 2024, пятница. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
4 : 0
Родина
Москва, Россия
1:0 Мусаев – 19'     2:0 Давила – 32'     3:0 Обляков – 43'     4:0 Чалов – 90+1'    
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