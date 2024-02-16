Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Вильярреал — Хетафе. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» объявит о переходе Мбаппе не раньше апреля — RMC Sport

«Реал» объявит о переходе Мбаппе не раньше апреля — RMC Sport
Аудио-версия:
Комментарии

Мадридский «Реал» планирует объявить о подписании нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в апреле или мае. Об этом сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, клуб не планирует сообщать об этом раньше из-за возможной встречи с «ПСЖ» в плей-офф Лиги чемпионов. Испанский клуб хочет избежать возможных разногласий с парижанами из-за этой ситуации.

Ранее появлялась информация, что французский футболист объявил руководству «ПСЖ» о своём уходе по завершении сезона на правах свободного агента. Кроме того, сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес уже уведомил тренерский штаб, что Мбаппе станет игроком «Королевского клуба».

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года.

Материалы по теме
В мадридском «Реале» знают, что все мысли Мбаппе занимает «Сантьяго Бернабеу» — Marca
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android