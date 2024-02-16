«Реал» объявит о переходе Мбаппе не раньше апреля — RMC Sport

Мадридский «Реал» планирует объявить о подписании нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в апреле или мае. Об этом сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, клуб не планирует сообщать об этом раньше из-за возможной встречи с «ПСЖ» в плей-офф Лиги чемпионов. Испанский клуб хочет избежать возможных разногласий с парижанами из-за этой ситуации.

Ранее появлялась информация, что французский футболист объявил руководству «ПСЖ» о своём уходе по завершении сезона на правах свободного агента. Кроме того, сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес уже уведомил тренерский штаб, что Мбаппе станет игроком «Королевского клуба».

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Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года.